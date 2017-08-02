Хлои Кардашьян по-необычному назвала новорожденную дочь. В своем Instagram она опубликовала фото с розовыми надувными шарами и написала, что "малышка Тру Томпсон" украла ее и Тристана Томпсона родительские сердца. Ребенок родился 12 апреля 2018 года.

Хлои Кардашьян наконец-то призналась, как назвала свою новорожденную дочь. Накануне она оставила в своем профиле Instagram фотографию с украшенной розовыми гелевыми шарами и цветами в тон комнатой. В комментариях к ней она написала, как же рада, что наконец увидела свою прекрасную дочь Тру Томпсон, которую до этого девять месяцев вынашивала под сердцем. По словам Хлои Кардашьян, они с Тристаном Томпсоном "ошеломлены от любви" и считают малышку настоящим чудом.

Ранее СМИ писали о том, какой подарок Томпсон преподнес своей возлюбленной Хлои Кардашьян. Оказывается, он потратил 57 тысяч долларов, чтобы на заказ изготовить набор ювелирных украшений: обычных размеров ожерелье и браслет с бриллиантами, а также крохотную копию браслета для маленькой Тру Томпсон.