Священник из "Дома-2" едва не выбросил в окно Олесю Лисовскую

Экс-священник из "Дома-2" Вальтер Соломенцев после публикации порноснимков в сети пришел в студию "Прямого эфира" для того, что встретиться со своей возлюбленной Олесей Лисовской. Девушка обвиняет попа в том, что он угрожает ей физической расправой и едва не выбросил из окна.

Как стало известно ранее, Соломенцев на своей странице в соцсети разместил порноснимки с Олесей Лисовской и заботливо подписал каждый из них, доказывая, что на них изображена именно его возлюбленная. Сама девушка не стала это отрицать и написала заявление в полицию, чтобы ее избавили от преследования сумасшедшего Вальтера.

Экс-любовники пришли на программу "Прямой эфир" для того, чтобы раз и навсегда расставить все точки над "И" и закончить данные отношения. Как удалось выяснить во время программы, во время совместного проживания, Соломенцев постоянно угрожал Лисовской физической расправой, звонил ее родителям и говорил, что перережет девушке горло. В один день он начал ломать вещи девушки и рвать ее одежду, после чего она схватила паспорт и убежала.

Вальтер заявил о том, что Олеся всех обманывает, на что девушка ответила, что Соломенцев пытался выбросить ее из окна восьмого этажа и бил ногами в живот. После этого Олеся написала заявление в полицию, так как всерьез опасается за свою жизнь и верит, что Вальтер способен на убийство.

Пришедший на передачу друг Лисовской набросился с кулаками на Соломенцева за то, что он угрожает девушке и держит в страхе всю ее семью, а экс-священник заявил, что подаст на него в суд, так как тот избил его при беременной супруге.