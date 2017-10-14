Боярская выгодно показала декольте на "Золотой Маске"

15 апреля в Москве прошла ежегодная премия "Золотая маска", наградившая лучших деятелей театрального искусства. Одной из главных изюминок вечера стало платье Елизаветы Боярской с откровенным вырезом.

Актриса появилась на мероприятии с супругом и коллегой Максимом Матвеевым. Её спутник нарядился в полностью в черной гамме: смокинг, рубашка, галстук, платок и даже очки. Белыми оставались исключительно запонки. Елизавета Боярская поддержала цвет мужа пришла в черном облегающем платье.

Особенностью наряда стал прозрачный кружевной лиф из двух половин, между которыми дизайнеры бренда Yanina Couture оставили довольно много пространства для фантазии. В отличии от Максима Матвеева, Елизавета Боярская добавила в свой образ цветов благодаря украшениям. Лабрадорит в кольце добавил немного синевы, а браслет - перламутрового оттенка. Белым пятном Боярской стал клатч от Tous.