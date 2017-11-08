Друг Джигарханяна призывает бойкотировать "Пусть говорят"

Артур Согомонян выступил в защиту своего друга артиста Армена Джигарханяна и призвал россиян бойкотировать ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале". Свое обращение к телезрителям он оставил на странице в социальной сети Facebook.

Товарищ знаменитости обращает внимание, что организаторы программы с прошлого года демонстрируют в своих эфирах настоящую "мыльную оперу", посвященную громкому разводу Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По наблюдениям Артура Согомоняна, руководство шоу изначально прониклись симпатией к образу бывшей супруги актера и всячески это выдают. При этом журналисты используют непрофессиональные и откровенно аморальные методы подачи информации. А все ради того, чтобы хоть сколько-нибудь повысить собственный рейтинг.

Увидев анонс следующего эпизода, Артур Согомонян просит пользователей соцсетей не реагировать на информацию, поданную в "Пусть говорят". Ведь резонанс вокруг выпуска - именно этого жаждут создатели шоу. Лишнее упоминание проекта, даже в негативном ключе, увеличит количество просмотров передачи.

Стоит добавить, что автора поддержал администратор сообщества в Facebook. Он написал в посте, что общественность осуждает действия "Первого канала", который в погоне за пиаром прибегает к откровенному террору против пожилого артиста. От лица интернет-пользователей он заявил, что возражает против проникновения в личную жизнь Армена Джигарханяна и всяческого использования его имени. А кроме того, общего уважения к зрителям и соблюдения морально-этических норм в эфире.