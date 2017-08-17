Иосиф Кобзон срочно госпитализирован в Москве из-за болезни сердца

16 апреля популярный артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в срочном порядке лег в московскую клинику из-за болезни сердца. Об этом сообщают столичные СМИ по информации собственных источников.

По предварительным данным, медики диагностировали у исполнителя нарушение сердечных ритмов. Заболевание серьёзное, а потому нуждается в квалифицированном наблюдении врачей и оперативном лечении.

Помощница Иосифа Кобзона по телефону подтвердила госпитализацию руководителя. Она отметила, что знаменитость всего лишь направилась на плановое медицинское обследование.