Эстрадный певец Филипп Киркоров признал себя дураком, ведь не сохранил брак с Аллой Пугачевой. Накануне ее дня рождения 15 апреля он поздравил ее в своих соцсетях, а также рассказал журналистам об отношениях, которые царили между ними раньше и какие есть сейчас.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 1994 году, а расторгли брак в 2005. Накануне певец признался, что крайне сожалеет о своем решении. 15 апреля Примадонна отмечала свой день рождения и ее экс-супруг посчитал своим долгом поздравить ее. Послание он оставил в своем аккаунте Instagram, а также дал небольшое интервью для прессы.

Знаменитый исполнитель рассказал, что с Аллой Пугачевой он был обвенчан. Отношения их были очень теплыми и крепкими, однако в какой-то момент начали рушиться. До сих пор Киркоров жалеет, что не смог сохранить брак с близкой себе по духу женщиной. Тем не менее, до сих пор между парой остались теплые отношения. Сейчас он может приехать в дом семьи Пугачевой и Галкина в любой момент, и там ему всегда рады. Однако, несмотря на это, певец все равно называет себя "настоящим дураком", ведь вовремя не понял, какие проблемы происходят в жизни любимой женщины.