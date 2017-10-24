Лещенко рассказал, как пережил то, что за 40 лет брака жена не родила ему детей

Знаменитый российский исполнитель Лев Лещенко пришел на передачу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым и рассказал о том, как им с супругой удалось смириться с отсутствием детей в браке. Супруги в один голос говорят о том, что данная проблема в их семье отошла на второй план.

Как известно, 76-летний артист Лев Лещенко уже более 40 лет находится в браке со своей женой Ириной, однако за это время у пары так и не родились дети. Ирина рассказала, что в молодости очень переживала по поводу того, что у них нет детей, однако с возрастом данная проблема перестала ее волновать так сильно и постепенно отошла на второй план. Женщина отметила, что хотела детей, но так и не смогла родить наследников Лещенко.

Сам же знаменитый артист на проблему смотрит так же, как и его жена. Он отметил, что в их семье много родственников, потому то, что они не имеют детей, как-то "размылось" и теперь он по этому поводу не переживает.