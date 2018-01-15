Блогер Лена Миро высмеяла красоту «Мисс России 2018» Юлии Полячихиной

Российский скандальный блогер Лена Миро высмеяла естественную красоту 18-летней девушки Юлии Полячихиной, которая в этом году получила престижный титул и корону «Мисс Россия». При этом блогер не винит девушку, а говорит, что в стране просто мало красивых женщин.

Лена Миро не осталась в стороне и прокомментировала победу Юлии Полячихиной на всероссийском конкурсе красоты. Блогер согласилась со мнением интернет-пользователей и заявила, что особой красотой девушка не отличается. При этом журналистка утверждает, что в России вообще мало действительно красивых женщин.

«А по улицам, что ли, лучше девки ходят? Нет, ну серьёзно: лучше? Или, может, вы или ваши бабы лучше? Я думаю, что нет. Я думаю, что мы действительно выродились, и процент по-настоящему красивых женщин в России сегодня довольно низок», - написала в очередной скандальной статье Лена Миро.