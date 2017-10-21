Накануне фанаты восхитились трогательным фото Сергея Лазарева с мамой, которое он показал в своем профиле Instagram. Певец рассказал, что сделал снимок на выходных, которые провел за городом вместе с семьей.

Вчера вечером в аккаунте фотохостинга Instagram Сергея Лазарева появилась одна из его немногих личных фотографий, имеющихся в архивах глобальной сети. Так, в большинстве случаев, в своем профиле певец публикует фотографии с работы, рекламные постеры своих концертов, а также видеопремьеры шоу. По этой причине фанаты были тронуты новым снимком, на котором исполнитель запечатлен вместе со своей мамой.

Под новой фотографией Лазарева собралось в разы больше комментариев, чем обычно. Многие отметили, что мать и сын необыкновенно похожи, а также восхитились тем, что в своем возрасте Валентина Викторовна выглядит очень свежо и молодо. Некоторые также отметили, что на снимке не хватает подрастающего сына певца, Никиты.