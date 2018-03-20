Анастасия Волочкова объявила о расставании‍ после угарных танцев в караоке

Прима-балерина Анастасия Волочкова объявила о расставании‍ после угарных танцев с возлюбленным Михаилом Логиновым в караоке. Оказалось, что знаменитость продает "любимую машину", и расставаться с ней ей жаль.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает интриговать своих поклонников и хейтеров новыми публикациями. Недавно она показывала видеозаписи с вечеринки, на которой она побывала в одном из караоке-клубов. Там вместе со своим возлюбленным Михаилом Лагиновым она устроила угарные танцы, так назвали их в сети. После этого знаменитость заявила о расставании.

После этого она рассказала, что вынуждена расставаться с дорогим сердцу автомобилем. Это легковушка отечественного производства, как определили поклонники, то ли "пятерка", то ли "семерка". Фанаты решили, что ранее она принадлежала кому-то из родственников балерины и теперь она хочет ее продать. Другие же решили, что кто-то просто заказал у нее рекламу. Волочкова предупредила, что осуществит сделку только по выгодной для нее цене.