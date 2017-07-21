Фанаты пристыдили Наталью Штурм за нелепые губы «уточкой»

Известная российская скандальная певица и светская львица Наталья Штурм продолжает эпатировать публику. На этот раз женщина не стала раздеваться, а просто показала нелепые губы «уточкой».

Наталья Штурм является востребованной знаменитостью на различных телевизионных проектах. Именно перед съемками одного из них певица и сделала селфи при полном макияже. Поклонники ужаснулись от такого большого количества косметики на лице Натальи, а также были возмущены искусственно надутыми губами-уточками.

Многие фанаты посчитали, что в возрасте Штурм уже неприлично делать такой агрессивно-яркий макияж и вести себя также стоит скромнее. Однако сама знаменитость осталась полностью довольна собой, несмотря на критикующие комментарии в Instagram.