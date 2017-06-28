Алексей Воробьёв выпустит хит на манер «Despacito»

Популярный исполнитель Алексей Воробьёв любит экспериментировать с творчеством. В одной из последних записей в Instagram он дал намёк на то, что скоро выпустит хит на манер «Despacito», как сообщает VladTime.

По крайней мере, так решили поклонники, когда посмотрели небольшой ролик. Там Воробьёв, предлагая самому себе попробовать, играл на гитаре, выдавая мотивы, отдалённо напоминающие испанские. Ролик певец не подписал, но подписчики сделали выводы, что за этим точно что-то стоит.

Большая часть интернет-пользователей решили, что это будет композиция, напоминающая прошлогодний нашумевший хит Луиса Фонси «Despacito». Некоторые, впрочем, заявили, что Воробьёв просто занимается самолюбованием, иначе зачем ему записывать видео с несколькими аккордами на гитаре. Певец ни на что не ответил, а в следующей записи вообще продемонстрировал видео с другого проекта.