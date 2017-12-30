Сергей Кучеров проверил, работал ли кто в эскорт-услугах из участников «Дома-2»

В последнее время о некоторых участниках «Дома-2» начали ходить слухи о том, что они до участия в проекте вели себя несколько нелицеприятно. Сергей Кучеров, участник программы, решил проверить, работал ли, в частности, кто в эскорт-услугах из его коллег по шоу, как сообщает VladTime.

Кучеров пообщался с теми, кто отдыхал на пляже, а также пребывал в доме, с камерой. С котами договориться не удалось, как и с местными жителями. Из участников же ему удалось пообщаться с Маргаритой Овсянниковой, Александрой Шевченко (Шевой) и Дмитрием Кварацхелия. Все они отметили, что таким не занимались. Кварацхелия и Шева также подчеркнули, что неприятно было бы даже общаться с «эскортником». Овсянникова же ответила, что ничего плохого в этом не видит.

Поклонники Кучерова похвалили за весёлое видео, однако и начали спорить о том, кто же занимался в «Доме-2» эскортом. Неожиданно было названо сразу несколько новых кандидатур с утверждением, что это рассказали сами участники телепроекта.