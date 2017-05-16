Брэд Питт бросает карьеру актера и уходит в архитектуру

Стало известно о дальнейших планах на жизнь популярного голливудского шоумена Брэда Питта. Оказывается, он собирается бросать карьеру актера и уходить в архитектуру. Подробнее об этом пишет агентство Woman’s Day Australia.

Западные таблоиды не устают рассказывать о том, как после разрыва знаменитой пары Анжелины Джоли и Брэда Питта протекает их дальнейшая жизнь. Им приписывают различные романы, однако мало кто говорит о карьере. Накануне же прошли громкие слухи о том, что Брэд Питт собирается бросать карьеру актера. Эта мысль кажется невероятной, однако находит несколько подтверждений.

Во-первых, как сообщает американский источник, об этом рассказал один из близких друзей шоумена. Во-вторых, планы по его съемкам идут не настолько далеко, как обычно. Так, за предстоящее время Питт снимется лишь в двух фильмах. Другой информации в сети нет, хотя обычно его планы расписаны буквально на несколько лет вперед.

Еще одним косвенным подтверждением данной новости являются отношения актера с израильской подружкой Нери Оксман. Об их отношениях уже писало издание новостей "Версия. Инфо". Она занимается архитектурой, а также является профессором университета в Массачусетсе. Некоторые СМИ утверждают, что Брэд Питт был неоднократно замечен выходящим из дома Оксман по утрам, так что вполне возможно, что вскоре пара начнет совместную жизнь.