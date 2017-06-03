Джастин Бибер избил наркомана во время фестиваля Coachella

Поп-исполнитель из Канады Джастин Бибер во время фестиваля Coachella избил наркомана, который приставал к женщине. Об этом пишет издание TMZ.

Как стало известно, Джастин Бибер вместе с другом отправился на вечеринку на фестивале Coachella и заметил, как неизвестный мужчина пристает к женщине. Внезапно он схватил свою жертву за горло, на что Бибер не смог спокойно смотреть и потребовал мужчину отпустить девушку. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, никак не отреагировал на словам певца, просто стал выражаться нецензурной бранью в его адрес. Тогда Бибер ударил его по лицу и прижал к стене, тем самым освободив пострадавшую.

Позднее стало известно о том, что наркомана все же задержали сотрудники полиции. Он атаковал машину неподалеку от места вечеринки, выкрикивая имя Бибера. Мужчина был уверен, что в авто находится молодой исполнитель, однако он ошибся.