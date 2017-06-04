Бузова не была на свиданиях семь лет и забыла, как строить отношения‍

Популярная певица Ольга Бузова рассказала, что не была на свиданиях семь лет и совершенно забыла, как строить отношения‍. Тем не менее, у нее будет шанс повторить это благодаря проекту в ее честь "Замуж за Бузову".

Истинные фанаты поющей телеведущей Ольги Бузовой не устают восхищаться тем,насколько она искренняя и открытая с ними. Не так давно знаменитость на всю страну рассказала, что после расставания с бывшим законным супругом, спортсменом Дмитрием Тарасовым, у нее не было интимных отношений с другими мужчинами.

На сей раз Бузова обсудила с фанатами, наверное, еще более личную тему - отношения. Не секрет, что многие знаменитости целенаправленно скрывают свою личную жизнь от публики и имеют на это право. Тем не менее, певица открыто признается, что есть мужчины, которые называют себя ее ухажерами, однако серьезных отношений у нее нет. По словам певицы, на свиданиях она не была лет семь и забыла, как строить отношения‍.

Тем не менее, она возлагает большие надежды на проект под названием "Замуж за Бузову". В ходе него кандидаты, которые пройдут кастинг, будут сражаться за ее сердце, а также доказывать, что настоящие мужчины все еще существуют.