Дмитрий Тарасов рассказал, кого ему родит Анастасия Костенко

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о том, кого родит ему третья жена Анастасия Костенко. Фанатов вовсе не удивила данная новость, так как они подозревали, что у Тарасова родится дочь.

После развода с телеведущей Ольгой Бузовой Тарасов очень быстро нашел ей замену и женился в третий раз. Молодожены пытались скрывать то, что Костенко носит ребенка от Тарасова, однако вскоре их раскрыли и футболист официально во всем признался, разместив фото с трогательной фотосессии.

Позднее футболист все же решил, что скрывать сроки родов и пол ребенка бесполезно, потому рассказал, что Анастасия Костенко должна родить уже в середине лета, всего лишь через несколько месяцев. Будущая мама не жалуется, ее беременность протекает легко, вот только немного смущают отеки, однако они наблюдаются у многих беременных женщин.

Недавно Тарасов на своей странице в соцсети поспешил раскрыть и пол ребенка. Он отправил послание своей еще не рожденной дочери, отметив, что очень ее ждет. Фанаты даже не удивились, так как давно ходили слухи, что Костенко родит Тарасову дочь.

Также многие поклонники звездной пары отмечают, что когда Тарасов узнал о том, что у него будет дочь, он не сильно обрадовался, скорее, даже расстроился. По некоторым данным, футболист мечтал о сыне, ведь у него уже есть дочка от первого брака, с которой он проводит много времени и занимается ее воспитанием.