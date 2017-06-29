"По стопам Бузовой": Экс-участница "Дома-2" резко запела и записала хит

Экс-участница "Дома-2" Лера Фрост пошла по стопам Ольги Бузовой и теперь намерена стать певицей. Девушка сообщила поклонникам, что уже записала свою первую песню, однако в каком стиле пока держит в тайне.

Как известно, Лера Фрост уже давно покинула скандальный телепроект, однако благодаря своему участию в нем она до сих пор остается популярной, люди следят за ее жизнью и карьерой. Не так давно Лера рассказала фанатам о том, что намерена покорять сцену и в скором времени представит свою первую песню, слова которой ей подарили.

Девушка рассказала о том, что для записи своего хита ей приходилось слишком много времени проводить в звукозаписывающей студии, однако о проведенном времени она не жалеет. Фрост не стала рассказывать фанатам, в каком именно стиле будет ее песня, также она не раскрыла, как называется ее творение.

Лера попросила поклонников отгадать, в каком стиле записана ее песня: рок, поп или рэп. В настоящий момент фанаты со стопроцентной уверенностью могут сказать, что хит Фрост явно не рок, так как представить ее рок-исполнительницей крайне сложно, возможно, девушка записала лирический рэп.