Звезда фильма «Такси» жестко раскритиковал продолжение франшизы

Известный французский актер Сами Насери, который широкую известность получил благодаря фильмам «Такси», прокомментировал продолжение легендарной франшизы. Актер раскритиковал «Такси-5» и заявил, что не стал сниматься в киноленте.

Сами Насери журналистам Super дал небольшое интервью в котором признался, что читал сценарий нового «Такси-5» ещё до выхода фильма. Актер также напомнил, что был главным героем предыдущих четырех частей, а потому ему особо обидно, как сейчас режиссеры так испортили такую легендарную картину.

Насери считает, что зрителям не стоит ходить в кинотеатры на «Такси-5», так как в фильме совершенно отсутствует логический ход событий. Звезда «Такси» заявил, что продолжением стали заниматься непрофессионалы, которым нельзя было доверять съемки такого известного всем кинофильма.