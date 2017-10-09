Максим Фадеев представил новый состав MALFA

Продюсер Максим Фадеев представил в Instagram новый состав MALFA. Туда пригласили Тима Гринберга, Soufee, Диану Видякину, Евгению Майер, Максима Анисимова (СвобоDa), Родиона Толочкина, Кристину Кошелеву и Руслана Кримдилиса. Деятель рассказал, какие у него впечатления от новых участников, как сообщает VladTime.

Фадеев назвал всех талантливыми и целеустремлёнными. По его словам, с ними легко будет творить настоящую музыку. «Я знаю, как буду работать с этими людьми, вижу их стремления. С кем-то предстоит больше работы, но это совсем не останавливает меня. Мне необходимо знать, насколько мои люди готовы не только к безоговорочным полётам, но и к отказам. Я должен понимать, какой у них характер», - подчеркнул Максим Фадеев.

Он отметил, что все члены новой команды разные, но это даже и хорошо. Препятствия только закаляют. Фадеев пообещал, что обновлённая MALFA будет работать по максимуму и только всех радовать.