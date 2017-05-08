«Пропаганда анорексии»: Сестра Ольги Бузовой испугала своим внезапным похудением

Сестра Ольги Бузовой развивает свой собственный спортивный марафон для подготовки к лету. Но результаты, которые демонстрирует Анна, пугают поклонников.





И Ольга, и Анна славятся своими стройными фигурами. Но младшая сестра семейства решила «взяться» за тела всех желающих и создала программу марафона по похудению, в котором сама принимает участие. Занятия первых двух недель помогли ей сбросить 1,5 кг, также девушка почти полностью перешла на здоровое питание. А своим потенциальным клиентам она обещает не только индивидуальный подход к составлению плана, но мотивирующие чаты.





Однако слова звучат слаще реальности. Некоторые поклонники девушки были шокированы её фигурой: по их мнению, Анна истощала и теряет свою привлекательность и женственность, становясь «деревянной», как и Ольга. К тому же с её изначальными данными ей вовсе не стоило браться за это дело, ведь это «пропаганда анорексии». С ними согласны и учёные, которые доказали, что привлекательный образ худышек в спортивных журналах создаёт иллюзорную реальность для худеющих, что приводит их к депрессии или анорексии.