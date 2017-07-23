На своей странице в Instagram резидент Comedy Club Гарик Харламов мило поздравил жену Кристину Асмус с 30-летием. Он опубликовал красивый снимок супруги, который сопроводил его адресованными ей словами.

Юморист, в силу своей профессии, подготовил шутливое поздравление. Он упомянул целый ряд профессий жены, в которых она преуспела, среди которых были: смотрительница сериалов, первооткрывательница земель, фокусница, политик. Не забыл Харламов и про настоящие навыки Кристины, такие как актриса театра и кино, спортсменка и начинающий режиссёр. Подытожил Гарик поздравление словами о том, что над его второй половинкой время не властно и что они с дочкой очень её любят. Публикацию сопровождала фотография Кристины Асмус, на которой она запечатлена в прозрачном платье с обнажённой спиной.

Подписчики Харламова оценили такого рода поздравление. Они заявили, что им приятно видеть, как семейная пара сохраняет любовь и весёлую атмосферу в семье.