«Сияющая девушка»: Невеста Тимати поразила выходом в свадебном платье

Модель Анастасия Решетова, которую считают невестой российского рэпера Тимати, впечатлила фанатов новым образом. На светское мероприятие она пришла, надев свадебное платье, как сообщает VladTime.

Вечеринка имела отношение к «Мисс Россия-2018», куда Анастасия Решетова получила приглашение. Знаменитость оделась в блестящий белый наряд, очень похожий на свадебный. Саму себя Анастасия Решетова назвала «сияющей девушкой».

Интернет-пользователи задумались, не знак ли это, что модель действительно скоро выйдет замуж. Пока нет никаких предпосылок к тому, что предполагаемые отношения с Тимати будут переведены в новое русло, однако часть фанатов стали надеяться, что всё изменится. Другие, впрочем, подчеркнули, что связь с Решетовой не совсем подходит имиджу популярного рэпера.