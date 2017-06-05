«Девушка-загадка»: Поклонников поразил обворожительный весенний образ Ольги Бузовой

На пасхальной неделе Ольга Бузова представила клип на песню «Бери меня». В Instagram исполнительница поделилась кадром из ролика, поразив поклонников обворожительным весенним образом.

По мнению большинства фанатов, Ольга Бузова была там настоящей «девушкой-загадкой». Милое выражение лица и прекрасная весенняя атмосфера. Образ оказался действительно очень освежающим и добрым. Правда, не обошлось и без критики, как сообщает «Версия.Инфо». Хейтеры заявили, что у Бузовой на лице слишком много косметики.

Некоторые также предположили, что для кадра был задействован фотошоп либо даже в самом клипе на песню «Бери меня» исполнительницу с помощью компьютера визуально «улучшили». Некоторые также посоветовали задуматься не столько над украшением с помощью графики, столько пластическим. Ольге Бузовой предложили увеличить губы, подчёркивая, что так будет точно смотреться эффектнее в любом кадре.