Гоген Солнцев признался, что его 70-летняя невеста в сексе лучше любой молодой девушки

Экс-участник "Дома-2" Гоген Солнцев ошарашил общественность сообщением о том, что намерен жениться на 70-летней бизнесвумен. Недавно он также рассказал о том, как возлюбленные развлекаются в постели и почему он хочет жениться на Екатерине.

Недавно стало известно о том, что Гоген Солнцев принял решение связать свою жизнь с женщиной, которая практически на 40 лет старше его. Он рассказал, что после того, как фотографии с их совместного отдыха слили в Сеть, больше вскрывать их отношения не было смысла. Гоген рассказал, что в скором времени они сыграют свадьбу, на которую планируют потратить не менее двух миллионов рублей. В настоящий момент все расходы на свадьбу молодой человек взял за себя, так как оказалось, что у его возлюбленной сейчас наблюдаются некоторые финансовые трудности.

Несмотря на это, 70-летняя Екатерина "отрабатывает" затраченные Гогеном деньги на свадьбу в постели. Сам молодой человек признается, что сексуальный опыт у него не большой, однако уже в настоящий момент он понимает, что секс с пожилой женщиной гораздо лучше, чем с молодой девушкой. Его невеста довольно консервативна и не приемлет всяческих секс-извращений, однако Гогена все устраивает. Он заметил, что зубы и Екатерины свои и во время сексуальных утех она не достает челюсть и не складывает ее в стакан, потому экс-участница "Дом-2" интим с невестой не пугает.

По словам Солнцева, первый раз сексом с невестой они занимались после ресторана, когда выпили вина, и стеснения между ними не возникало.