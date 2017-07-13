17-летняя дочь Ивана Урганта показала снимок со своим бойфрендом

17-летняя Эрика, приемная дочь Ивана Урганта, показала в своем Instagram трогательный снимок с бойфрендом, в описании она указала, что своего молодого человека она «обожает». Ургант не делит детей своей семьи на чужих и своих, хоть Эрика не является его родным ребенком, он ее любит и воспитывает как родную.

Телеведущий Иван Ургант живет в браке с Натальей Кикнадзе. У женщины есть дети от прошлого брака, но всех их звезда телепрограмм принимает как своих и относится к ним как к родным. Он рассказывал, что старается воспитать всех своих детей хорошими людьми. Как отмечают пользователи, у Урганта справляться с ролью отца получается отлично. 17-летняя Эрика всегда радует пользователей своим внешним видом и заявлениями о том, что дети богатых родителей не должны «кичиться» не своими заслугами.

В этот раз внимание пользователей привлек новый снимок в Instagram 17-летней дочери Урганта. На нем она позирует рядом со своим бойфрендом, в описании она указала, что «обожает» этого молодого парня.

Пользователи отметили, что снимок очень милый и трогательный. Девушке желают удачи и советуют не «терять голову» от любви, так как перед ней сейчас стоят задачи поважнее: поступление в ВУЗ, учеба и начало карьеры.