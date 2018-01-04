Ольга Бузова назвала Архангельск «самым громким городом»

Певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте поблагодарила своих поклонников из Архангельска и заявила, что этот город является «самым громким». В подтверждение своим слова певица и звезда «Дом-2» разместила ролик, где архангельцы в унисон поют ее песни.

По словам Бузовой, она была впечатлена тем, как приняли ее в Архангельске. В этот город певица приехала со своим выступлением, а поклонники настолько радостно приветствовали звезду своими овациями, что та назвала Архангельск «самым громким» городом.

В своем Instagram-аккаунте она разместила ролик, на котором поклонники во время концерта в унисон пели песни Бузовой. В описании певица уже традиционно разместила свои хештеги о том, что «ее люди всегда с ней» и с названиями ее песен. Также она добавила слова о том, что больше не боится быть одной, сильной и счастливой. Ролик успел набрать больше 900 000 просмотров, что не удивительно, так как на аккаунт Бузовой подписаны 12,7 миллионов человек.