Татьяна Котова показала свои прелести журналу MAXIM

Ростовская модель, певица и актриса Татьяна Котова снялась полностью обнаженной для майского выпуска мужского журнала MAXIM. Свои прелести Котова прикрыла полупрозрачным халатиком красного цвета.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова решила порадовать своих поклонников и провела откровенную фотосессию для мужского журнала MAXIM. В ходе небольшого интервью певица рассказала, что ей часто говорят о красном цвете и на это раз она решила порадовать фанатов и прислушаться к данным советам. Также на своей странице в соцсети она показала новую обложку журнала, чем возбудила всех своих поклонников мужского пола.

На фото ростовская красавица предстала полностью обнаженной, продемонстрировав свою большую грудь и подтянутые ягодицы. Котова решила оставить немного интриги и прикрыла самые пикантные части тела полупрозрачным халатиком красного цвета. Благодаря данной фотосессии модель получила много лестных отзывов от фанатов мужского пола, которые пообещали Котовой обязательно приобрести данный номер журнала MAXIM.