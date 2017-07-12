Любовь Толканина чуть не лишилась платья на яхте

Актриса Любовь Толканина выложила в своём микроблоге видео, где из-за ветра она чуть не лишилась платья и оголила свои ягодицы.

Любовь Толканина никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру на фотографиях. Часто она даже выкладывает в сеть обнаженные снимки.

Сейчас актриса проводит отпуск со своей дочкой в Италии. Однако даже на отдыхе она не перестает радовать своих подписчиков красочными снимками и яркими видео своего времяпрепровождения. На днях Любовь выложила в своём микроблоге видеоролик, на котором видно, что из-за сильного ветра актриса едва не лишилась своего платья прямо посреди яхты на Капри. В момент, когда порывы сильного ветра раздували платье, поклонники смогли полностью рассмотреть стройные ноги Толканиной.

Фанаты были восхищены тем, что Любовь Толканина не побоялась выложить это видео в сеть и показать всем свою фигуру. А так же многие были покорены из-за того, что даже в 40 лет звезда остается красивой и сексуальной.