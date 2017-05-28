Родные трогательно поздравили Пугачёву с днём рождения

15 апреля Алле Пугачёвой исполняется 69 лет. Игорь Николаев и Кристина Орбакайте одни из первых поздравили примадонну с днём рождения.

На своей странице в Instagram певица Орбакайте опубликовала краткую запись, в которой просто заявила, что поздравляет маму с днём рождения. В посте была фотография с молодой Пугачёвой и юной Кристиной.

Более щедрым на комплименты и пожелания оказался певец Игорь Николаев. На своей странице в социальной сети он выложил совместную с примадонной фотографию. В описании к ней он назвал Пугачёву своей любовью, пожелал жить долго и счастливо. Также музыкант передал привет супругу примадонны Максиму Галкину и пожелал семейной паре нежнейших чувств любви.

Подписчики присоединились к поздравлениям артистов. Они также рассказали, насколько важным в их жизни является творчество Аллы Пугачёвой и как сильна она повлияла на их мироощущение.