Ирена Понарошку высмеяла запрет Telegram

С понедельника, согласно решению суда, в России начнётся массовая блокировка Telegram. Однако есть звёзды без своего канала в мессенджере, но даже они высмеяли постановление.





Одной из них стала телеведущая Ирена Понарошку. Девушка в своей манере прокомментировала ситуацию и рассказала, как теперь россиянам обмениваться сообщениями. «А следом запретят айфоны, вот увидите! Так что я уже осваиваю шишкофон и планирую завести почтового голубя!» - смеётся девушка в Сети, позируя с самый экологически чистым гаджетом.





Она также упомянула, что в Министерстве связи РФ выразили недовольство работой Facebook, Viber и WhatsApp. Их также могут внезапно запретить. Эту идею поддержали и подписчики девушки, которые назвали работу правительства «лишь бы что-то сделать». Россияне уже готовятся получать счета за воздух и подыскивают голубиные фермы поблизости.