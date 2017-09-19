Дмитрий Нагиев нашел в Голливуде «богатого брата»

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев удивил поклонников своим снимком в Instagram. По словам звезды сериалов «Физрук» и «Кухня», в Голливуде он нашел своего «богатого брата».

В своем Instagram-аккаунте Дмитрий Нагиев разместил снимок с немецким актером Тилем Швайгером. В описании шоумен указал, что он в течении долгого времени пробовал себя в разных профессиях. Теперь же, утверждает Нагиев, он наконец-то нашел, то, что искал. Оказалось, что актер искал «богатого брата» и нашел его в Голливуде.

Снимок собрал более 300 000 лайков. В комментариях пользователи пишут, что актеры действительно похожи и мужчины выглядят весьма привлекательно. Поклонницы Нагиева пишут актеры комплименты и хвалят его за мужественный вид. Также пользователи отметили, что Нагиев обладает неплохим чувством юмора и его шутка о «богатом брате» вышла весьма удачной.

Среди пользователей нашлись и хейтеры, которые упрекнули Нагиева в том, что он «гонится за Голливудом», хотя ему стоит оставаться в России. По словам таких пользователей, актеру нужно «искать братьев» среди россиян, а не «слепо идти за Западом». Однако, таких пользователей оказалось не так много и поддержки своим выпадам в сторону актера они не нашли.