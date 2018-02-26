Ольга Рапунцель восхитила фанатов своей фигурой после родов

Ольга Рапунцель продолжает посвящать подписчиков в подробности своей личной жизни. Недавно она стала мамой и решила подробно рассказать о своём самочувствии после тяжёлых родов.

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель две недели назад впервые стала мамой. У неё родилась дочь. Девушка рассказала, что роды у неё длились на протяжении 12 часов, а схватки с каждым разом учащались. Сначала они были каждые 20 минут, после 10 и затем сократилось до 2 минут. Ольга рассказала, что у неё высокий болевой порог и эпидуральная анестезия ей не помогла. Но, как уверяет Рапунцель, это стоило того, потому что счастье от рождения дочери было сильней любой боли, и она не может представить как жила без ребёнка раньше.

Девушка также поделилась с подписчиками тем, что скучает по своему беременному животику. Она считает, что женщина, которая вынашивает ребёнка, красива. Также Ольга заявила, что спустя месяц после родов может приступить к занятию в тренажерном зале. Она собирается уделить особое внимание прессу и ягодицам. Рапунцель заявляет, что после беременности женщина становится ещё красивее и моложе, особенно когда старается следить за собой.