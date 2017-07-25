Леонид Агутин поздравил отца с 83-летием

Леонид Агутин поздравил своего отца, Николая Агутина, с днем рождения. Сегодня, 15 апреля, родился талантливый советский и российский певец, поэт и композитор. К 83-летию своего отца, Леонид написал очень душевное поздравление.

На своей странице в Instagram, Леонид выложил поздравления своему отцу. Певец вкратце описал долгий жизненный путь Николая Агутина. По словам сына, в его голове не укладывается, как человек может одновременно помнить годы Второй мировой войны и сочинять современные песни на современной технике.

Леонид поблагодарил отца, за то, что тот постоянно вселял в него оптимизм и веру в себя. Старший Агутин всегда был примером для своей семьи, о чем говорит то, что каждый в ней – это композитор, певец или поэт. За это все Агутины гордятся и любят Николая.

В многочисленных комментариях, фанаты добавляли поздравления и от себя, желая долгих лет жизни и вдохновленного творчества.