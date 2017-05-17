Дашу Друзьяк из "Дома-2" дважды избили на проекте

Участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заскучала на Сейшельских островах, потому начала провоцировать конфликты между участниками, что и "вышло для нее боком". Так, девушку за отвратительное поведение избили сразу два участника проекта.

Как известно, Артем Сорока разорвал отношения с Дарьей Друзьяк, от чего теперь девушка злится и показывает свое плохое настроение абсолютно всем. Несмотря на это, других участников вовсе не радует подобный расклад и отвратительное поведение Друзьяк, за что девушка уже дважды пострадала, нарвавшись на конфликт со Светланой Юрченко и Дмитрием Кварацхелием.

Так как бывший парень Дарьи, Артем Сорока, уже успел завести новые отношения, девушку это не устроило и она решила сорвать ему свидание с возлюбленной. Она явилась на свидание Сороки и Юрченко, где начала провоцировать конфликт, однако Артему не пришлось ничего делать для того, чтобы прогнать бывшую девушку. На Друзьяк набросилась Юрченко и неплохо оттаскала ее за волосы, прогнав соперницу с пляжа.

На этом Друзьяк не остановилась. Она решила, что парень не посмеет тронуть девушку и направилась в импровизированный ресторан Дмитрия Кварацхелия. Дарья принялась критиковать абсолютно все, потому Дмитрий не выдержал и вылил ей на голову пакет сока, а затем схватил за шею и прогнал провокаторшу.