Анна Седокова пришла на презентацию своей песни без нижнего белья

Певица Анна Седокова шокировала пользователей роликом в своем Instagram-аккаунте. На презентацию своей песни мать троих детей и успешная артистка пришла на радиостанцию в облегающем топе с откровенным декольте, нижнего белья на звезде не было.

В своем Instagram-аккаунте Анна Седокова показала фрагмент своей презентации песни. Певица пришла на радиостанцию, где впервые спела свою композицию «Ни слова о нем». Внимание пользователей привлекла не только песня и красивый голос Седоковой, звезда исполнила танец, во время которого все смогли увидеть, что под облегающим топом у певицы нет нижнего белья.

Как утверждают пользователи, Анне Седоковой нет поводов скрывать свое тело. Несмотря на то, что у певицы трое детей, ее фигура остается привлекательной и потребности в утягивающем или поддерживающем нижнем белье звезда не имеет.

На ролике видно, что Анна Седокова остается в хорошей форме. Пользователи отметили соблазнительное декольте звезды и даже указали, что певица не зря отказалась от бюстгальтера.

Нашлись и те, кто осудил Анну Седокову за чрезмерную откровенность. По мнению таких комментаторов, певица «выставила грудь», и «пиарится» за счет «голого тела». Некоторые упрекнули Седокову в том, что матери троих детей стоит выглядеть более сдержанно и носит нижнее белье.