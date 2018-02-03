Ким Кардашьян впервые на видео показала трехмесячную дочь Чикаго

Светская львица Ким Кардашьян решила растопить сердца поклонников и показать на видео свою маленькую трехмесячную дочь Чикаго. Стоит отметить, что знаменитость не стала редактировать видео и закрывать лицо ребенка различными фильтрами.

В личном микроблоге Ким Кардашьян, а именно в «историях» Instagram, появилось милое видео маленькой Чикаго, третьего ребенка звезды реалити шоу и рэпера Канье Уэста. На этот раз Ким решила поделиться с поклонниками целым видео, в котором не стала прикрывать фильтрами лицо девочки.

В комментариях в профиле Ким поклонники стали писать, что Чикаго больше похожа на звездную маму и сможет пополнить семейные ряды красавиц Кардашьян. Напомним, что недавно родная сестра Ким Хлое Кардашьян впервые почувствовала радость материнства, также Хлое выгнала из семьи своего жениха Тристана Томпсона, который изменял знаменитости в период всей беременности девушки.