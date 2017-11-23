«Дом-2»: Евгений Кузин и Саша Артемова станут родителями

Экс-участники «Дом-2» Евгений Кузин и Саша Артемова, которые не так давно отыграли роскошную свадьбу, станут родителями. Об этом сам Кузин намекнул в своем Instagram-аккаунте совместным снимком с Артемовой и подписью: «Сердце в нас».

Евгений Кузин и Саша Артемова не так давно отыграли роскошную свадьбу, невеста была одета в платье за миллион рублей, гостей угощали огромным тортом. После этого поклонники телестройки «Дом-2» стали ждать, когда же в новообразовавшейся семье появится ребенок.

У Кузина уже есть ребенок от Маргариты Агибаловой, но он неоднократно говорил, что хочет от своей второй супруги дочь. Саша Артемова также давала поклонникам поводы думать, что она уже готова стать матерью. Экс-участница «Дом-2» любит животных и имеет несколько домашних питомцев, что наталкивало поклонников на мысль о присутствии у Артемовой материнского инстинкта.

Теперь же, в своем Instagram-аккаунте Кузин разместил снимок, на котором он и его жена Артемова стоят внутри большого сердца. В описании он добавил комментарий «Сердце в нас» и прикрепил три смайлика в виде сердечек. Это и стало поводом для слухов о беременности Артемовой.

Поклонники поздравляют пару со счастливым событием и желают им счастья. Официально информацию о беременности никто еще не подтвердил, но пользователи уверенны, что в семье Кузина и Артемовой ожидается пополнение.