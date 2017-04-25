Стас Костюшкин похвастался накачанным торсом

Стас Костюшкин был и остается приверженцем активного образа жизни, а потому ему не будет трудно восхитить фанаток превосходным телосложением. Певец снова это подтверждает, выкладывая эффектные фото с подписью «Нарцисс обыкновенный».

Многолетнее увлечение Костюшкина спортом не было тайной от его поклонников. Артист активно ратует за здоровый образ жизни и за активные физические нагрузки, о чем свидетельствуют его постоянные тренировки. Методы и виды регулярно чередуются, чтобы всегда оставаться заинтересованным в своем хобби.

Конечно, активные занятия спортом всегда положительно сказываются на внешнем виде. Что и подтверждает Костюшкин, используя свою внешность, как элемент сценического образа, а также радуя поклонников новыми фото. Например, публикация от 14 апреля, которую оценили более 14 тысяч человек. На ней артист стоит на веранде, на фоне улицы, демонстрируя накачанный пресс. Снимок вызвал большой ажиотаж и восхищение у подписчиков. Комментаторы отметили и юмор, с каким певец подписал фото: «Нарцисс обыкновенный – одна штука».