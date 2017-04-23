Псковская порноактриса Виктория Громова заявила в полицию об оральном изнасиловании

24-летняя порноактриса из Пскова Виктория Громова, более известная под псевдонимом Sheron, написала в полицию заявление о том, что её изнасиловали. Она рассказала, что её принудили к оральному сексу на первом свидании.

Порноактриса Виктория пришла на второё свидание со своим кавалером Алексеем, где он был задержан сотрудниками полиции. Девушка заявила, что на первом свидании она была орально изнасилована парнем. Сам Алексей утверждает, что всё было по обоюдному согласию. Это произошло после совместных посиделок с друзьями, после которых парень предложил заняться оральным сексом. Сначала Виктория отказывалась, но затем приняла предложение. После этого они договорились о втором свидании, где парня и задержали.

Пользователи Сети не пришли к единому мнению, но большинство уверенно в том, что псковская актриса повторяет историю печально известной Дианы Шурыгиной. Другие отмечают, что девушка может не врать и над ней могли совершить сексуальные действия насильственного характера.