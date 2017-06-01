Эммануил Виторган показал свою дочь и не смог сдержать слез

Эммануил Виторган посетил шоу «Привет, Андрей», на нем он показал свою маленькую дочь и со слезами на глазах рассказал, каково это быть отцом новорожденного ребенка. По словам Виторгана, он рад стать отцом даже в таком позднем возрасте и если получится, то он готов авести еще одного наследника.

По словам Виторгана, рождение дочери стало для него одним из самых радостных событий. Он заявил, что уже много лет не был так счастлив, как сейчас. Виторган также высказался касательно своего возраста и упреков от пользователей, которые «злорадствуют» на счет его «позднего» отцовства.

Как указал Виторган, возраст в данном аспекте совершенно не важен. Он понимает, что когда его дочь пойдет в школу, то ему уже будет «за 80», а когда она решит выйти замуж, ему будет больше 100 лет. Это дает ему стимул следить за своим здоровьем и стремится прожить как можно дольше. Эммануил Виторган не смог сдержать слез, когда рассказывал о своей дочери.

Он также заявил, что дети являются главным смыслом жизни человека, и если у него будет возможность завести еще одного ребенка, то он обязательно ею воспользуется. Сейчас, уверяет Виторган, он счастлив и вся его с женой жизнь построена вокруг малышки.