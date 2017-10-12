Маша Распутина высказалась на счёт смерти бывшего мужа

Маша Распутина жестко отозвалась о смерти Владимира Ермакова. Певица убеждена, что покойный муж использовал самые подлые методы специально, чтобы причинить ей боль.

Владимир Ермаков умер в прошлом году. Случилось это во время съемок популярного телешоу. Распутина долго отказывалась комментировать эту трагедию. Однако недавно Маша всё же высказалась по этому поводу в эфире программы «Секрет на миллион», что высказалась о том, что ей совсем не жаль бывшего мужа, потому что её первый брак был неудачным. Он постоянно сопровождался спорами и скандалами. По словам певицы, Владимир специально старался максимально сильно обидеть ее, настраивая ее старшую дочь против матери, чем отравил жизнь не только самой Распутиной, но и их общей дочери, Лиде.

Сейчас Распутина борется за наследство дочери, а именно за квартиру, на которую кроме Лиды также претендует старший сын Владимира Ермакова. Общая стоимость квартиры составляет 13 млн рублей.

Маша рассказала о том, что её старшая дочь сейчас проходит лечение в специальном пансионате, так как она страдает от психического расстройства.