«Была серой мышкой и донашивала одежду за сестрами»: школьные друзья рассказали о тайнах прошлого Кристины Асмус

14 апреля Кристина Асмус, жена Гарика Харламова и звезда сериала «Интерны», празднует свой 30-й День Рождения. В преддверии праздничной даты СМИ узнали, какой актриса была в детстве и как она жила до популярности.

Школьная учительница Кристины Асмус рассказала, что она не ожидала увидеть свою ученицу в фильмах и на обложках журналов. В школе актриса была «серой мышкой», она была неприметной и училась «слабо». Асмус, по словам ее школьной учительницы, плохо давались технические предметы. Более того, звезда часто пропускала уроки, так как полностью посвящала все свое время театральной студии.

По словам школьных приятелей Асмус, в детстве ее семья жила небогато. Будущей актрисе приходилось донашивать за своими старшими сестрами одежду, так как денег на новые наряды попросту не было. Несмотря на все испытания, Кристина Асмус стремилась к своей мечте и не отвлекалась на другие вещи. Ее не видели с парнями, она не «гналась» за модой и могла пропустить школу ради театра.

Сейчас Кристина Асмус добилась успехов и продолжает себя реализовывать. Она посвящает много времени своей семье и играет в театре. В телепроектах актриса участвует редко, так как ей нравится именно игра в спектаклях.