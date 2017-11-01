У племянницы Стаса Пьехи обнаружили синяк под глазом

Стас Пьеха опубликовал поэтическое творчество своей племянницы Василисы. Однако подписчики начали переживать из-за синяка под глазом у девочки.

Певец поделился с подписчиками детским творчеством своей маленькой племянницы Василисы.

Девочка сочинила такой стих:

«Одинокие ветки гуляли,

А потом нацепились на волка.

Зря, зря, зря они это, -

Волк все равно их сломает».

Подписчики оценили детское творчество и заметили, что стих похож на японскую поэзию. Они также похвалили Василису за то, что она с раннего детства тянется к искусству. Кроме этого некоторые поклонники Стаса Пьехи взволновались, заметив у девочки синяк под глазом. На данное замечание певец ещё не ответил.