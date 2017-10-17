Татьяна Навка получила в День рождения дорогой подарок

Фигуристка Татьяна Навка, отпраздновавшая свое 43-летие в кругу близких, друзей и родственников, получила дорогой и незабываемый подарок. Сюрприз для Навки сделала ее старшая дочь Александра, которая исполнила для нее песню на английском языке.

Свой День рождения Татьяна Навка отмечала вечеринкой, на которую были приглашены друзья, многие знаменитости и близкие фигуристки. В своем Instagram Навка показала снимок с празднования, на нем она позировала рядом с певицами Жасмин и Кристиной Орбакайте и с актрисой Аликой Смеховой. К празднованию также присоединилась и старшая дочь Татьяны Навки Александра.

Именно старшая дочь преподнесла Навке необычный подарок. Девушка спела для своей матери красивую песню на английском языке. Как сообщают СМИ, гости вечеринки и именинница были впечатлены трогательным и необычным сюрпризом.

Старшая дочь Татьяны Навки занималась большим теннисом, но была вынуждена уйти из спорта из-за серьезной травмы. Сейчас она занимается музыкой и пробует себя в пении.