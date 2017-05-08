Сестра Ольги Бузовой рассказала о том, что боиться выходить замуж

Анна Бузова поделилась со своими подписчиками тем, что боится выходить замуж.

Известно, что младшая сестра Ольги Бузовой, Анна, обычно предпочитает не выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь и очень редко выкладывает в интернет публичные фотографии со своим парнем Константином. Однако вчера подписчики Анны Бузовой увидели несколько их совместных фотоснимков. А также девушка рассказала о своих переживаниях по поводу официального брака, потому что она боится выходить замуж.

По словам Бузовой, она не хочет ставить штамп в паспорте пока не будет на 100% уверена, что не расстанется с мужем уже через несколько лет. По мнению девушки, официальный брак ещё никому не помог сохранить отношений. Однако так же Анна добавила, что она и её мужчина обязательно заключат брак, но случится это несколько позже.

Анна Бузова так же подчеркнула, что не имеет ничего против брака, но не считает его доказательством любви. Анна уверена в том, что главное в отношениях между двумя людьми это любовь, уважение и взаимопонимание, а это по мнению сестры Ольги Бузовой никаким штампом получить нельзя.