4-летняя дочь Тимати собралась замуж

4-летняя дочь Тимати Алиса шокировала его своим заявлением. Она серьёзно настроена на замужество на своём парне.

Симона Юнусова, бабушка девочки, рассказала, что сам рэп-исполнитель не был рад, когда услышал эту новость. Он попытался узнать у дочери имя её будущего избранника. Алиса не стала ничего скрывать и заявила, что мальчик является её парнем. По заявлению матери Тимати, что в тот момент нужно было видеть удивлённое лицо её сына.

Пользователи интернета с юмором отнеслись к данной ситуации. Некоторые в комментариях отметили, что родителям стоит быть готовыми к такому роду заявлениям со стороны их детей. В таком возрасте они максимально откровенны и рассказывают всё от того, кого они целовали, до тех, на ком хотят жениться. Также многие поклонники рэп-исполнителя отмечают, что его дочь Алиса похожа поведением и внешностью на свою маму Алёну Шишкову.