Полина Гагарина выразила восхищение администрации Москвы

В новой публикации Полина Гагарина рассказала о своих впечатлениях от того, как Москву украшают к празднику. Также певица выразила свою благодарность мэру города.

«Москва расцветает и это определенно создаёт атмосферу и настроение в городе», - так Полина Гагарина прокомментировала новые декорации в Москве. Певица рассказала своим подписчикам о весёлых прогулках с маленькой дочкой Мией во время пасхальных праздников, когда малышка просила чтоб ей сорвали с деревьев разноцветные яйца и бумажные цветы.

На фотографии Полина запечатлена в необычных солнцезащитных очках на фоне красивых декораций.

Подписчики оценили стиль кумира и согласились с тем, что Москва преобразилась. Одна из фанаток певицы похвалила её за недавнюю песню «Выше головы».