Торт и торчащие соски: Волочкова сделала необычный подарок другу

14 апреля друг балерины Рустам празднует день рождения. Любительница эпатажа Анастасия Волочкова решила даже на дне рождения мусульманина скомпрометировать себя. Кроме красивого торта на новой фотографии все увидели выпирающие соски пышной груди балерины.

Утром 14 апреля Анастасия Волочкова решила продемонстрировать подарок в честь праздника близкого друга Рустама. Под публикацией она, как обычно, прорекламировала очередного заказчика. На этот раз это была кондитерская мастерская её «подруги» Наиры.

Праздничный торт действительно впечатляет. Как написала сама балерина «каждая деталь-произведение искусства». Также Анастасия призналась в своей любви удивлять друзей и близких необычными и великолепными подарками.

Но Анастасия Волочкова всякий раз становится звездой интернета, так как каждая её публикация эпатажна. На совместной фотографии с семейной парой балерина взволновала всех поклонников и хейтеров своим откровенным нарядом. Возможно, выпирающие соски балерины были частью подарка или же Анастасия вновь захотела привлечь к себе внимание.

В комментариях у звезды теперь никого нет, так как она решила лишить недоброжелателей возможности вновь её раскритиковать.