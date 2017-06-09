Дочь Андрея Панина от первого брака переехала в США и отказалась от отца

Известный актер Андрей Панин, погибший при невыясненных обстоятельствах в 2013 году, имел трех детей. Дочь Панина от первого брака отказалась от его фамилии и взяла фамилию матери, сейчас она и ее мать, первая жена актера, живут в США.

Первый канал презентовал документальный фильм о погибшем актере Андрее Панине. Создателям картину удалось узнать, что у Панина есть дочь от первого брака с Татьяной Французовой. Актер и его первая жена познакомились, когда тот был молод, женщина прощала ему многое, но рожать ребенка она уехала в Кемерово, к своим родителям. Панин не приехал на роды своего первого ребенка и не навестил их после этого, тогда он стал сильно пить и это стало поводом для разрыва отношений.

По словам сестры погибшего актера, она видела свою племянницу очень давно, тогда она была совсем маленькой. Мать Панина, рассказывается в фильме, хранит у себя снимок, на котором ее внучка запечатлена в 5-летнем возрасте.

По словам друзей Панина, актер до конца своих дней не переставал жалеть о том, что дочь росла без отца. Первая жена Панина после разрыва отношений переехала в США, дочь она забрала с собой. По данным, дочь взяла фамилию матери. У Панина есть еще два сына, ему их родила Наталья Рогожкина, вторая жена.